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Губернатор взялся за разбитую улицу Козельска

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.02.2023 09:12 6 853
Губернатор взялся за разбитую улицу Козельска

Улицу Чкалова в Козельске пообещали отремонтировать. Об этом 8 февраля по итогам визита в город заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Глава региона отметил, что в этом районе находятся вокзал, туристические объекты, проходит маршрут школьного автобуса, а асфальт не меняли уже 12 лет.

- Ямочный ремонт уже не спасает, - заявил Шапша. - Начнем большой ремонт улицы с самого разбитого участка.

Сроки проведения ремонта и источники финансирования губернатор не назвал.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.02.2023 09:12 6 853
Тэги: авто дороги
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