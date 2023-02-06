В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 19 370 нарушений

За неделю, с 27 января по 2 февраля., в Калужской области камеры зафиксировали 19 370 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость - 13 698.

3566 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.

680 – припарковались в запрещенном месте.

630 человек не пристегнулись ремнем.

491 калужанин не пропустили пешеходов.

304 водителя выехали на встречную полосу.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.