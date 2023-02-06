В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 19 370 нарушений
За неделю, с 27 января по 2 февраля., в Калужской области камеры зафиксировали 19 370 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Чаще всего водители превышали скорость - 13 698.
3566 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.
680 – припарковались в запрещенном месте.
630 человек не пристегнулись ремнем.
491 калужанин не пропустили пешеходов.
304 водителя выехали на встречную полосу.
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