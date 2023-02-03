В Калуге таксист получил 136 штрафов за полгода

В Калуге зафиксирован едва ли не рекордный для таксистов показатель по количеству штрафов. Один из водителей за полгода нарушил Правила дорожного движения 136 раз, сообщил в пятницу. 3 февраля, начальник управления административно-технического контроля Станислав Орехов.

- Это вопиющей факт, - подчеркнул Орехов.

Таксист заплатил за нарушения 116 тысяч рублей.

Орехов пояснил, что с 1 сентября по новому законодательству таксистам нельзя будет иметь на момент выхода на линию более трех неоплаченных штрафов.

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