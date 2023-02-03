В Калужской области водители 74 000 раз нарушили правила под камерами за месяц
За январь в Калужской области дорожные камеры зафиксировали более 74 000 нарушений. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения.
Чаще всего автомобилисты превышали скорость – 57 тысяч раз.
Правила проезда перекрестка были нарушены в 11 тысячах случаев.
2000 калужских водителей не пристегнулись ремнем безопасности.
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