В Калужской области водители 74 000 раз нарушили правила под камерами за месяц

За январь в Калужской области дорожные камеры зафиксировали более 74 000 нарушений. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения.

Чаще всего автомобилисты превышали скорость – 57 тысяч раз.

Правила проезда перекрестка были нарушены в 11 тысячах случаев.

2000 калужских водителей не пристегнулись ремнем безопасности.

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