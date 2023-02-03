В Калуге изменится маршрут автобусов №77

В субботу, 4 февраля, автобусы №77 «Парк им.К.Э. Циолковского - Грабцевское шоссе» в Калуге начнут ездить по измененному маршруту. Об этом сообщили в городской управе.

- Движение транспорта по направлению из центра города будет осуществляться по улицам Моторной, Платова, Клюквина и Молодежной, - пояснили в администрации. - Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Почта», расположенной по улице Моторной.

На данный момент маршрутки №77 не заезжают на улицы Платова и Клюквина.

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