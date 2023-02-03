На перекрестках Калуги установят новые таблички
В Калуге признали удачным эксперимент, который с декабря 2021 года проводился на перекрестке улиц Тульской и Горького. Там установили два варианта табличек «Глухие пешеходы» для привлечения внимания водителей к тому, что на дороге могут быть слабослышащие пешеходы.
- В течение 2022 года изучали дорожную ситуацию, мониторили транспортные и пешеходные потоки, проводили опрос участников дорожного движения, - рассказали 3 февраля в управлении городского хозяйства. - По результатам данной работы оставили на перекрестке вариант таблички, который был признан более информативным и удобным.
Теперь такие таблички собираются монтировать и на других перекрестках города.
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