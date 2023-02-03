В Калужской области 42-летний водитель попал в реанимацию на третий день после ДТП

На трассе М3 «Украина» в Жиздринском районе 42-летний мужчина потерял сознание прямо на посту ДПС. Инспекторы доставили его в реанимацию больницы в Людиново, сейчас его состояние стабилизировалось, сообщили 2 февраля в управлении ГИБДД по Калужской области.

В полиции пояснили, что пострадавший за два дня до этого за рулем грузовика «Вольво» съехал в кювет. На пост ДПС он приехал, чтобы оформить оставшуюся часть документов. До этого он занимался эвакуацией большегруза.

- Во время беседы с гражданином сотрудники полиции увидели, что мужчине стало плохо, он потерял сознание, - прокомментировали в ГИБДД. - Капитан Иван Дмитриков и младший лейтенант Тимофей Зайцев приняли решение о незамедлительной доставке пострадавшего до ближайшей больницы на патрульном автомобиле с включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом.

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