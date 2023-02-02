В Калуге улицу Добровольского перекроют 6 февраля
В понедельник, 6 февраля, в Калуге будет закрыта для проезда улица Добровольского в районе дома №22.
Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ «Калугатеплосетью», сообщили в городской управе.
Проехать там нельзя будет с 8:00 до 20:00.
Калужских водителей просят заранее выбирать пути объезда.
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