В Калуге улицу Добровольского перекроют 6 февраля

В понедельник, 6 февраля, в Калуге будет закрыта для проезда улица Добровольского в районе дома №22.

Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ «Калугатеплосетью», сообщили в городской управе.

Проехать там нельзя будет с 8:00 до 20:00.

Калужских водителей просят заранее выбирать пути объезда.

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