Массовые проверки водителей пройдут в Калуге

В пятницу и субботу, 3-4 февраля, в Калуге сотрудники ГИБДД проведут профилактическую акцию «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Массовые проверки призваны выявить нарушителей, которые садятся за руль пьяными.

Калужан просят сообщать о подобных автомобилистах по номерам 547-888 или 547-535.

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