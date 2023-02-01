Массовые проверки водителей пройдут в Калуге
В пятницу и субботу, 3-4 февраля, в Калуге сотрудники ГИБДД проведут профилактическую акцию «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Массовые проверки призваны выявить нарушителей, которые садятся за руль пьяными.
Калужан просят сообщать о подобных автомобилистах по номерам 547-888 или 547-535.
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