В Калуге два пьяных водителя попались за рулем автомобиля

Уголовные дела возбудили в Калуге в отношении водителей, которые повторно попались пьяными за рулем. Об этом во вторник, 31 января, рассказали в региональном управлении ГИБДД.

На улице Путейской утром пьяным ехал 39-летний мужчина.

А на Грабцевском шоссе в нетрезвом виде сел за руль 34-летний мужчина.

Ранее их уже лишали водительских удостоверений за такие же нарушения.

Ведется расследование.

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