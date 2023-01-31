В Калуге два пьяных водителя попались за рулем автомобиля
Уголовные дела возбудили в Калуге в отношении водителей, которые повторно попались пьяными за рулем. Об этом во вторник, 31 января, рассказали в региональном управлении ГИБДД.
На улице Путейской утром пьяным ехал 39-летний мужчина.
А на Грабцевском шоссе в нетрезвом виде сел за руль 34-летний мужчина.
Ранее их уже лишали водительских удостоверений за такие же нарушения.
Ведется расследование.
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