МЧС предупреждает о гололедице в Калужской области 30 января
В понедельник, 30 января, в Калужской области местами возможна гололедица. Об этом предупредили в региональном Главном управлении МЧС.
Калужских автомобилистов просят снизить скорость.
Спасатели также напомнили пешеходам, что в такую погоду тормозной путь у машин резко увеличивается.
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