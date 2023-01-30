МЧС предупреждает о гололедице в Калужской области 30 января

В понедельник, 30 января, в Калужской области местами возможна гололедица. Об этом предупредили в региональном Главном управлении МЧС.

Калужских автомобилистов просят снизить скорость.

Спасатели также напомнили пешеходам, что в такую погоду тормозной путь у машин резко увеличивается.

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