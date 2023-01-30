В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 24 008 нарушений

За неделю, с 20 по 26 января, в Калужской области камеры зафиксировали 24 008 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость - 17 770.

3857 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.

771 человек не пристегнулся ремнем.

730 – припарковались в запрещенном месте.

589 калужанин не пропустили пешеходов.

290 водителей выехали на встречную полосу.

11 автомобилистов двигались по обочине.

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