Шесть брошенных автомобилей эвакуируют в Калуге
С улиц Калуги собираются эвакуировать еще шесть брошенных автомобилей. Список машин 28 января опубликовала городская управа.
Осмотр транспорта пройдет 2 февраля с 10:00 до 13:00:
- ул. Веры Андриановой, 68, «Фольксваген» вишневого цвета, Н973СТ40,
- ул. Ленина, 27, «Дэу» белого цвета, М239УВ40,
- ул. Малоярославецкая, 5, ГАЗ цвета «Циклон», Е792СК40,
- Сиреневый бульвар, 66, не установленной марки черного цвета, отсутствует,
- ул. Фридриха Энгельса, 17, «Газель» белого цвета, Р110ОХ777,
- ул. Фридриха Энгельса, 66, ИЖ «Ода» синего цвета, В597ТА40.
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