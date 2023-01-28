Калужские дорожники назвали причины массового появления ям

В последние недели калужане массово жалуются в соцсетях на состояние дорог. Ямы появились во многих местах, где ранее был ровный асфальт. Ситуацию 28 января прокомментировали в региональном министерстве транспорта.

- Температурный режим января поспособствовал активному появлению выбоин на дорожном покрытии, - заявили в министерстве. - Все из-за того, что при многочисленных переходах температуры через ноль вода, попадая в поры асфальтового покрытия, разрушает его.

Сейчас дорожники проводят ямочный ремонт с помощью литого асфальтобетона. Но это временная мера. Летом ямы залатают горячей асфальтобетонной смесью.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.