МЧС предупредило о гололедице в Калужской области 27 января

В пятницу, 27 января, в Калужской области местами ожидается гололедица. Соответствующее предупреждение разослало региональное ГУ МЧС.

Такие погодные явления могут наблюдаться до середины дня.

Водителей просят снизить скорость и быть внимательнее при проезде мест, где могут быть пешеходы.

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