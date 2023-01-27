МЧС предупредило о гололедице в Калужской области 27 января
В пятницу, 27 января, в Калужской области местами ожидается гололедица. Соответствующее предупреждение разослало региональное ГУ МЧС.
Такие погодные явления могут наблюдаться до середины дня.
Водителей просят снизить скорость и быть внимательнее при проезде мест, где могут быть пешеходы.
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