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В Калужской области установят 10 новых дорожных камер

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.01.2023 13:02 0 92
В Калужской области установят 10 новых дорожных камер

В 2023 году в Калужской области планируется установить не пять новых дорожных камер, как сообщалось ранее, а 10. Об этом в четверг, 26 января, сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения.

Уже заключен контракт на поставку, монтаж и наладку новых комплексов фотовидеофиксации. Они появятся в следующих местах:

  • Калуга, пересечение улицы Московской с улицей Карла Либкнехта). Комплекс будет фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, превышение скорости, непристегнутый ремень, нарушение разметки.
  • Калуга, пересечение улицы Плеханова с улицей Суворова. Комплекс будет фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, превышение скорости, непристегнутый ремень, нарушение разметки.
  • Калуга, пересечение улицы Луначарского с переулком Воскресенским. Комплекс будет фиксировать превышение скорости, непристегнутый ремень, нарушение разметки и не уступил дорогу пешеходу.
  • Калуга, улица Московская, в районе дома №293. Комплекс будет фиксировать превышение скорости, непристегнутый ремень и выезд на встречную полосу движения.
  • Подъезд к Калуге от трассы М3 «Украина», 5-й километр, участок в бору. Комплекс будет фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости, непристегнутый ремень, нарушение разметки, пересечение стоп-линии.
  • Трасса М3 «Украина», Обнинск, 110 километр, светофор у Научно-исследовательского института Радиологии и Агроэкологии. Комплекс будет фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, превышение скорости, непристегнутый ремень, нарушение разметки.
  • Трасса М3 «Украина», Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной, Обнинск, 104 километр, в районе заправки. Комплекс будет фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, превышение скорости, непристегнутый ремень, нарушение разметки.
  • Трасса А130, Жуковский район, въезд в Белоусово, 107 километр. Комплекс будет фиксировать превышение скорости, непристегнутый ремень, выезд на встречную полосу движения.
  • Обнинск, перекресток у дома №55 по улице Курчатова. Комплекс будет фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, превышение скорости, непристегнутый ремень, нарушение разметки.
  • Обнинск, улица Курчатова, пересечение с улицей Северной. Комплекс будет фиксировать превышение скорости и нарушение разметки.

Сроки установки камер пока не называются.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.01.2023 13:02 0 92
Тэги: авто камеры
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