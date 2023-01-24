В Калуге не хватает автобусов для обслуживания Правого берега

Для улучшения транспортной ситуации на Правом берегу в Калуге требуется автобусы большой вместимости. Однако на данный момент резерва нет ни у «Управления Калужского троллейбуса», ни у частных перевозчиков. Об этом во вторник, 24 января, на планерке рассказал начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко.

Сейчас на Правобережье работают 114 автобусов и семь троллейбусов по 12 маршрутам. Из них 110 автобусов – частные.

- В прошлом году мы по договоренности с перевозчиком добавили 10 автобусов на 29 маршруте, изменили расписание маршрута №26, что точечно улучшило транспортную ситуацию, но в целом, чтобы кардинально изменить ситуацию по Правому берегу, требуется массовая закупка автобусов большой вместимости, - пояснил Шпиренко. - И наличие резервного транспорта, которого сейчас ни у нас, ни у частников нет. И здесь мы очень надеемся на положительное решение по тому кредиту, о котором я докладывал. Пока решается большой вопрос с кредитом, мы проводим переговоры с частными перевозчиками о возможности закупки автобусов большого класса.

Городской голова Дмитрий Денисов также поручил посчитать, сможет ли УКТ купить одну-две единицы транспорта. Хотя и сам признал, что это вряд ли существенно повлияет на ситуацию.

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