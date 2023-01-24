Власти Калуги подали заявку на кредит для покупки 355 автобусов и троллейбусов

Городская управа Калуги третий раз подала заявку в федеральное правительство на получение инфраструктурного кредита для закупки нового общественного транспорта. Предыдущие две просьбы были отклонены, сообщил во вторник, 24 января, начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко.

По его словам, на 4,7 миллиарда рублей планируется купить 280 автобусов большой и средней вместимости и 75 троллейбусов.

- При условии одобрения заявки приобретение планируется в 2023 и 2024 годах, - пояснил чиновник.

Как отметил Шпиренко, сейчас износ муниципального парка троллейбусов и автобусов в Калуге составляет 71%. В городском бюджете на его замену нет денег.

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