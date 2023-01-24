Улица Калуги развалилась: «Как лунная поверхность, вся в кратерах»

Во вторник, 24 января, на личном приеме губернатора Калужской области Владислава Шапши одна из жалоб касалась состояния улицы Кирпичный завод МПС в Калуге. О разбитой дороге рассказал председатель одного из гаражных кооперативов.

- Как лунная поверхность, вся в кратерах, - заявил калужанин.

По словам губернатора, в первой половине этого года город должен ремонт выполнить.

- Как вы знаете, в Калуге началась реконструкция Синих мостов, - прокомментировал Шапша. -Траффик на прилегающих улицах увеличился. Когда идет такая масштабная модернизация, обойтись без неудобств сложно. Но надо чтобы они были сведены к минимуму.

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