В Калуге после жалоб водителей отремонтировали железнодорожный переезд на Грабцевском шоссе

На прошлой неделе один из наших читателей жаловался на состояние железнодорожного переезда на Грабцевском шоссе в районе нефтебазы. После публикации новости ремонт был выполнен.

- Собственник переезда выполнил ремонт 23 января, - рассказали нам во вторник в городской управе.

По сообщением водителей, теперь пробки в этом месте перестали возникать.

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