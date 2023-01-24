В Калуге освещение в Некрасово появится не раньше 2024 года

Жители села Некрасово на территории Калуги пожаловались властям на отсутствие уличного освещения. Об этом речь шла на личном приеме, сообщил во вторник, 24 января, городской голова Дмитрий Денисов.

Света жителям Некрасово придется ждать до следующего года.

- Готовится проектно-сметная документация на устройство освещения на улицах Александрова, Жасминовой, Вознесенской и на участке от улицы Булата Окуджавы до Широкой вдоль домов 40, 42, - пояснил Денисов. - В следующем году освещение появится.

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