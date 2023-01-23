Калужане стали чаще жаловаться на дороги и общественный транспорт

За последнюю неделю жители Калужской области в соцсетях чаще всего жаловались на состояние дорог и работу общественного транспорта. Об этом в понедельник, 23 января, рассказали на планерке в правительстве региона.

Как отмечали многие калужане, асфальт растаял вместо со снегом. В частности, в правительстве рассказали о плохом состоянии дороги Калуги – Ферзиково и железнодорожного переезда на Грабцевском шоссе.

В Калуге и Обнинске люди жаловались на переполненность общественного транспорта и изношенность парка.

Комментируя эту информацию, губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил:

- Значит, правильное направление работы мы выбрали.

Он поручил министру транспорта и районным чиновникам оперативно устранять ямы на дорогах, не дожидаясь жалоб.

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