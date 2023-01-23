Калужане стали чаще жаловаться на дороги и общественный транспорт
За последнюю неделю жители Калужской области в соцсетях чаще всего жаловались на состояние дорог и работу общественного транспорта. Об этом в понедельник, 23 января, рассказали на планерке в правительстве региона.
Как отмечали многие калужане, асфальт растаял вместо со снегом. В частности, в правительстве рассказали о плохом состоянии дороги Калуги – Ферзиково и железнодорожного переезда на Грабцевском шоссе.
В Калуге и Обнинске люди жаловались на переполненность общественного транспорта и изношенность парка.
Комментируя эту информацию, губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил:
- Значит, правильное направление работы мы выбрали.
Он поручил министру транспорта и районным чиновникам оперативно устранять ямы на дорогах, не дожидаясь жалоб.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!