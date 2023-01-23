В Калуге угонщик третий раз попался пьяным за рулем

В Калуге 21-летнего мужчину подозревают в угоне. О возбуждении уголовного дела в понедельник, 23 января, сообщили в городском отделе ГИБДД.

Молодого человека за рулем «Жигулей» заметили ночью сотрудники полиции. Он ехал с выключенными фарами.

Угонщик бросил машину и побежал во дворы, но его все-таки удалось задержать.

Калужанин был пьян и ехал на чужой машине.

Возбуждено уголовное дело об угоне.

Кроме того, в полиции рассказали, что молодой человек ранее уже был дважды судим за езду в нетрезвом виде. За это ему также грозит уголовное преследование, ведется проверка.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.