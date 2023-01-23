В Калужской области затопило мост через Оку
В понедельник, 23 января, понтонный мост через Оку в поселке Дугна Ферзиковского района затопило. Фото опубликовал глава местной администрации Алексей Волков.
- В связи с большим подъемом уровня воды в реке Ока принято решение развести понтонный мост в районе Дугны, - пояснил он.
Водителей просят выбирать пути объезда.
Ранее министерство транспорта Калужской области сообщало, что движение по мосту открыли 17 января.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!