В Калужской области затопило мост через Оку

В понедельник, 23 января, понтонный мост через Оку в поселке Дугна Ферзиковского района затопило. Фото опубликовал глава местной администрации Алексей Волков.

- В связи с большим подъемом уровня воды в реке Ока принято решение развести понтонный мост в районе Дугны, - пояснил он.

Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее министерство транспорта Калужской области сообщало, что движение по мосту открыли 17 января.

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