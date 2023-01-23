Пять машин собираются эвакуировать с улиц Калуги
В четверг, 26 января, с 10:00 до 13:00 в Калуге пройдет осмотр брошенных автомобилей. Городская управа сообщила, что владельцев просят там появиться.
Транспорт собираются эвакуировать.
- ул. Литейная, д. 15, «Мерседес» темно-серого цвета, без номера,
- ул. Аэропортовская, д. 14, д. 7, ВАЗ белого цвета, без номера,
- ул. Красная Гора, д. 25, ВАЗ серого цвета, без номера,
- ул. Московская, д. 113, прицеп Lunar Clubman 475-2 белого цвета, без номера,
- Грабцевское шоссе, д. 59, «Рено» белого цвета, Н540РА777.
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