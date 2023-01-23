Пять машин собираются эвакуировать с улиц Калуги

В четверг, 26 января, с 10:00 до 13:00 в Калуге пройдет осмотр брошенных автомобилей. Городская управа сообщила, что владельцев просят там появиться.

Транспорт собираются эвакуировать.

ул. Литейная, д. 15, «Мерседес» темно-серого цвета, без номера,

ул. Аэропортовская, д. 14, д. 7, ВАЗ белого цвета, без номера,

ул. Красная Гора, д. 25, ВАЗ серого цвета, без номера,

ул. Московская, д. 113, прицеп Lunar Clubman 475-2 белого цвета, без номера,

Грабцевское шоссе, д. 59, «Рено» белого цвета, Н540РА777.

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