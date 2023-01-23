В Калуге планируется возобновить авиарейсы в Минск

В ближайшее время могут возобновиться полеты самолетов между Калугой и столицей Беларуси Минском. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщил телеканал «Беларусь 1» в передаче, которая была посвящена сотрудничеству этой страны с нашим регионом.

Интервью телевизионщикам давал губернатор Владислав Шапша.

Напомним, самолеты между двумя городами уже летали в конце 2021 года. Однако спустя пару месяцев рейсы отменили.

На данный момент из Калуги самолеты летают в Санкт-Петербург, Сочи и Минеральные Воды. А рейсы в Ереван постоянно отменяются авиакомпанией.

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