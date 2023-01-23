В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 19 855 нарушений

За неделю, с 13 по 19 января, в Калужской области камеры зафиксировали 19 855 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость - 13 775.

3733 автомобилиста нарушили правила проезда перекрестков.

693 человека не пристегнулись ремнем.

676 – припарковались в запрещенном месте.

504 водителя выехали на встречную полосу.

474 калужанина не пропустили пешеходов.

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