В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 19 855 нарушений
За неделю, с 13 по 19 января, в Калужской области камеры зафиксировали 19 855 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Чаще всего водители превышали скорость - 13 775.
3733 автомобилиста нарушили правила проезда перекрестков.
693 человека не пристегнулись ремнем.
676 – припарковались в запрещенном месте.
504 водителя выехали на встречную полосу.
474 калужанина не пропустили пешеходов.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!