Калуга Обнинск
Главная Новости Авто и транспорт
История Калуги Статьи

Калужанка пожаловалась на проблемы с транспортом: «Автобусы с конечки уже заполнены»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.01.2023 14:32 5 2666
Калужанка пожаловалась на проблемы с транспортом: «Автобусы с конечки уже заполнены»

В субботу, 21 января, жительница Калуги на странице губернатора области оставила жалобу на работу общественного транспорта.

Женщина попросила обратить внимание на работу маршрутов №9 и №97, связывающих центр с северной частью города.

- Утром с 7:00 люди уже на остановке Байконур не могут зайти в автобус, не говоря уже о следующих остановках, - рассказала калужанка. - Автобусы с конечки уже заполнены. Проблема возникла с наступлением осени. Такая же ситуация вечером в 17:00 и 20:00.

В городской управе отреагировали на сообщение, но, как и на другие подобные просьбы, ответили, что транспортная реформа возможна только при достаточном финансировании. Сроки – до 2025 года.

- В пиковое время весь городской транспорт имеет максимальную наполняемость, - пояснили в администрации. - Схема работы 9 и 97 маршрутов утверждена на основании анализа действующего пассажиропотока. При условиях достаточного финансирования планируем до 2025 года выполнить оптимизацию маршрутной сети города. В рамках этих мероприятий планируется замена парка на транспорт большой вместимости, обновление транспорта, оптимизация схем и графиков, разработка новых маршрутов.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.01.2023 14:32 5 2666
Тэги: авто транспорт
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 5 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
На Крещение в Калуге организуют 3 купели. А вы будете окунаться в прорубь? 
Все опросы
Новости партнеров
Лучшие бизнес-центры для открытия компании в Дубае
Как завоевать новых клиентов с помощью ВКонтакте и соцсетей
Причины развития анорексии

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru