Калужанка пожаловалась на проблемы с транспортом: «Автобусы с конечки уже заполнены»

В субботу, 21 января, жительница Калуги на странице губернатора области оставила жалобу на работу общественного транспорта.

Женщина попросила обратить внимание на работу маршрутов №9 и №97, связывающих центр с северной частью города.

- Утром с 7:00 люди уже на остановке Байконур не могут зайти в автобус, не говоря уже о следующих остановках, - рассказала калужанка. - Автобусы с конечки уже заполнены. Проблема возникла с наступлением осени. Такая же ситуация вечером в 17:00 и 20:00.

В городской управе отреагировали на сообщение, но, как и на другие подобные просьбы, ответили, что транспортная реформа возможна только при достаточном финансировании. Сроки – до 2025 года.

- В пиковое время весь городской транспорт имеет максимальную наполняемость, - пояснили в администрации. - Схема работы 9 и 97 маршрутов утверждена на основании анализа действующего пассажиропотока. При условиях достаточного финансирования планируем до 2025 года выполнить оптимизацию маршрутной сети города. В рамках этих мероприятий планируется замена парка на транспорт большой вместимости, обновление транспорта, оптимизация схем и графиков, разработка новых маршрутов.

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