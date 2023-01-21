Реконструкция северного въезда в Калугу остановилась из-за газовых сетей

В Калуге возникли проблемы при реконструкции северного въезда в город. Подрядчик не может продолжить работы из-за того, что не проведена переврезка газовых сетей. А газовщики не могут выполнить свою часть, так как для этого множество домов придется оставить без газа, сообщил в субботу, 21 января, городской голова Дмитрий Денисов.

- Делать это будем только тогда, когда на улице станет потеплее, - пояснил чиновник. - Так как место это обводняемое, и подрядчику тоже важно работать в сухую погоду для достижения качественного результата.

Напомним, газ собирались отключать на три дня в начале декабря, однако тогда после волны возмущения калужан в соцсетях работы отложили. Люди жаловались, что в сильные морозы не смогут так долго обходиться без газа.

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