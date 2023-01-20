У жителя Калужской области собираются конфисковать автомобиль за выезды на встречную полосу

В Людиново мужчину обвиняют в неоднократных выездах на встречную полосу в местах, где это делать запрещено. О направлении уголовного дела в суд в пятницу, 20 января, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности и был лишен водительского удостоверения на год.

Но в сентябре водителя вновь остановили сотрудники ГИБДД.

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы и конфискация автомобиля.

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