В Калуге ищут очевидцев трех ДТП
В пятницу, 20 января, ГИБДД Калуги опубликовало информацию о поисках очевидцев ДТП, которые произошли в ноябре и декабре.
На улице Платова 3 ноября у дома №17 примерно в 20:00 водитель сбил пешехода и скрылся.
Такая же авария произошла 2 декабря в 12:00 в районе дома №1 корп. 8 по улице Вишневского.
А 25 декабря на Московской, 197 столкнулись «Киа Рио» и «Шкода Октавиа».
Очевидцев просят обращаться в полицию по телефонам: 547-534 или 547-888.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!