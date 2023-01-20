В Калуге ищут очевидцев трех ДТП

В пятницу, 20 января, ГИБДД Калуги опубликовало информацию о поисках очевидцев ДТП, которые произошли в ноябре и декабре.

На улице Платова 3 ноября у дома №17 примерно в 20:00 водитель сбил пешехода и скрылся.

Такая же авария произошла 2 декабря в 12:00 в районе дома №1 корп. 8 по улице Вишневского.

А 25 декабря на Московской, 197 столкнулись «Киа Рио» и «Шкода Октавиа».

Очевидцев просят обращаться в полицию по телефонам: 547-534 или 547-888.

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