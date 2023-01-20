В Калуге эвакуировали машину нелегального таксиста

Утром в пятницу, 20 января, начальник областного управления административно-технического контроля Станислав Орехов рассказал о результатах рейда, в ходе которого проверяли таксистов в Калуге.

Всего было остановлено 14 автомобилей. Из них – один нарушитель.

Иностранный гражданин работал без разрешения, не проходил предрейсовый медицинский и технический осмотры.

Его машину эвакуировали на спецстоянку. Ведется административное расследование.

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