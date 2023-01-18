В Калуге Грабцевское шоссе встает в пробках из-за разбитого переезда

В среду, 18 января, наш читатель пожаловался на пробки, которые возникают на Грабцевском шоссе в час пик. По его словам, это происходит из-за разбитого железнодорожного переезда в районе нефтебазы.

Информацию о проблеме мы направили в городскую управу. Но сроков ремонта там пока не могут назвать, за переезд отвечает не управление городского хозяйства.

- Мы уже направили владельцу переезда письмо о необходимости приведения асфальта, примыкающего к переезду, в нормативное состояние, - прокомментировали в горуправе. - По срокам проведения работ, к сожалению, пока подсказать не можем.

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