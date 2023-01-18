В Калуге во время массовых проверок задержали восемь пьяных водителей
В среду, 18 января, калужская полиция подвела итоги массовых проверок, которые проходили в областном центре в конце прошлой недели.
За два дня инспекторы выявили восемь пьяных водителей.
Один из нарушителей попался пьяным повторно, ему грозит лишение свободы по уголовной статье.
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