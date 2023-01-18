В Калуге тротуары покрылись льдом
Из-за потепления в Калуге пешеходам стало трудно передвигаться по тротуарам.
Утром в среду, 18 января, температура воздуха повысилась до +1. Ночью было около нуля.
Плитка стала скользкой, на нее стекает вода, которая образуется из-за таяния льда и снега, оставшихся после предыдущих снегопадов.
В ближайшие дни такая погода сохранится. Легкий мороз прогнозируется лишь на выходных.
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