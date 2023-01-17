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В Калуге всех водителей общественного транспорта отправят проверить здоровье после массового ДТП

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.01.2023 15:36 3 1269
В Калуге всех водителей общественного транспорта отправят проверить здоровье после массового ДТП

Из-за массового ДТП на улице Кирова 16 января в Калуге всех водителей общественного транспорта отправят к врачам проверить свое здоровье. Такое поручение во вторник дал городской голова Дмитрий Денисов.

- Пускай всех водителей отправят на медицинское освидетельствование, - заявил Денисов. - Конечно, такого нельзя допускать. Слава богу, без человеческих жертв.

Напомним, вечером в понедельник водитель маршрутки №80 на улице Кирова ехал в сторону сквера Мира, потерял сознание за рулем и врезался в семь легковых автомобилей. 

Как рассказал на планерке начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко, у водителя случился инсульт. Пока он не пришел в сознание.

- Понятно, что у водителя работа не сахар, но нужно следить за собой, выявлять предынсультное состояние, - прокомментировал Дмитрий Денисов.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.01.2023 15:36 3 1269
Тэги: авто транспорт
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