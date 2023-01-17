В Калужской области возобновили движение по понтонному мосту через Оку
Во вторник, 17 января, в Калужской области открыли для движения понтонный мост через Оку, расположенный в районе поселка Дугна. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
- Уровень воды в Оке существенно снизился. Это позволило вернуть мост в эксплуатацию, - пояснили в Минтрансе.
Мост был разведен с начала января из-за резкого подъема воды в Оке.
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