В Калужской области возобновили движение по понтонному мосту через Оку

Во вторник, 17 января, в Калужской области открыли для движения понтонный мост через Оку, расположенный в районе поселка Дугна. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

- Уровень воды в Оке существенно снизился. Это позволило вернуть мост в эксплуатацию, - пояснили в Минтрансе.

Мост был разведен с начала января из-за резкого подъема воды в Оке.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.