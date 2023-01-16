В Калужской области у пьяного водителя забрали машину

В Перемышльском районе арестовали автомобиль «Лада», на котором местный житель ехал пьяным. Об этом в понедельник, 16 января, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Решением суда машина помещена на спецстоянку.

По информации прокуратуры, «Ладу» могут конфисковать в доход государства, если владельца признают виновным по уголовному делу об управлении автомобилем с пьяном виде.

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