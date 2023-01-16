Калуга Обнинск
Главная Новости Авто и транспорт
История Калуги Статьи

В Калуге водителя третий раз задержали пьяным за рулем

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.01.2023 10:51 0 118
В Калуге водителя третий раз задержали пьяным за рулем

В Калуге 27-летнему мужчине грозит до шести лет лишения свободы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. О возбуждении уголовного дела в понедельник, 16 января, рассказали в управлении МВД по Калужской области.

Калужанин за рулем легковушки врезался в троллейбус на улице Московской.

Проверка показала, что ранее этот человек был лишен водительского удостоверения. За пьяную езду его судили уже два раза.

Сейчас ведется расследование очередного уголовного дела.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.01.2023 10:51 0 118
Тэги: авто полиция
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Вы будете ставить ёлку у себя дома на этот Новый год? 
Всего проголосовало: 396
Новости партнеров
Как выбрать наркологическую клинику
Оборудование для вторичной переработки полимеров
Коллекция керамогранита Serenade – музыка в камне

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru