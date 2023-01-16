В Калуге водителя третий раз задержали пьяным за рулем

В Калуге 27-летнему мужчине грозит до шести лет лишения свободы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. О возбуждении уголовного дела в понедельник, 16 января, рассказали в управлении МВД по Калужской области.

Калужанин за рулем легковушки врезался в троллейбус на улице Московской.

Проверка показала, что ранее этот человек был лишен водительского удостоверения. За пьяную езду его судили уже два раза.

Сейчас ведется расследование очередного уголовного дела.

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