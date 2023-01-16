В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 19 343 нарушения

За неделю, с 6 по 12 января, в Калужской области камеры зафиксировали 19 343 нарушения правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость - 13 128.

4349 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.

718 человек не пристегнулись ремнем.

444 калужанина не пропустили пешеходов.

357 – припарковались в запрещенном месте.

347 водителей выехали на встречную полосу.

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