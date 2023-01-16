В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 19 343 нарушения
За неделю, с 6 по 12 января, в Калужской области камеры зафиксировали 19 343 нарушения правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Чаще всего водители превышали скорость - 13 128.
4349 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.
718 человек не пристегнулись ремнем.
444 калужанина не пропустили пешеходов.
357 – припарковались в запрещенном месте.
347 водителей выехали на встречную полосу.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!