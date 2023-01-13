В Калуге выявили проблемы на новой дороге между улицами Жукова и Хрустальной

Новую дорогу, построенную в Калуге между улицами Жукова и Хрустальной, в четверг, 12 января, осмотрел городской голова Дмитрий Денисов.

- Есть несколько замечаний, как у меня, так и у жителей, - отметил чиновник. - С ними удалось пообщаться прямо в процессе обхода. Комплекс еще продолжает заселяться. Новой дорогой, включая тротуары и переходы, пользоваться будут и молодые семьи, и дети, и пожилые люди. Поэтому важно учесть все замечания и сделать этот объект максимально удобным и безопасным для всех.

По словам Денисова, подрядчик займется исправлением ситуации весной.

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