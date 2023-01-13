В Калуге два троллейбусных маршрута временно заменят автобусами

Из-за ремонтных работ на улице Телевизионной в районе дома №2б в Калуге на выходных изменится режим работы общественного транспорта.

С 21:00 14 января до 6:00 15 января в Калуге не будут ходить троллейбусы №9 и №17.

В этот период их заменят автобусами, сообщили в городской управе.

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