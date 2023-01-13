В Калуге новый автобус протестируют на маршруте №29

Как мы уже рассказывали, завод КамАЗ передал в Калугу для тестирования один из своих новых автобусов. Теперь стало известно, где его можно будет встретить.

В правобережной общине сообщили, что автобус поставят работать на маршрут №29 «Калуга-1 - Кошелев».

Планируется, что он будет ездить там два месяца.

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