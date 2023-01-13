МЧС предупредило о гололедице в Калужской области 13 и 14 января
В пятницу и субботу, 13-14 января, в Калужской области ожидается гололедица. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.
Водителей просят снизить скорость.
Пешеходам спасатели напомнили об увеличении тормозного пути у автомобилей.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!