МЧС предупредило о гололедице в Калужской области 13 и 14 января

В пятницу и субботу, 13-14 января, в Калужской области ожидается гололедица. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.

Водителей просят снизить скорость.

Пешеходам спасатели напомнили об увеличении тормозного пути у автомобилей.

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