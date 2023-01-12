В Калуге протестируют новый автобус НефАЗ

В Калуге для долгосрочного тестирования привезли новый автобус НефАЗ. Об этом в четверг, 12 января, сообщили в Управлении Калужского троллейбуса.

УКТ договорилось об этом с заводом-производителем.

У данного автобуса, среди прочего, электронно-управляемая система пневматической подвески с функцией наклона кузова, ABS, ASR, оборудование для малоподвижных граждан, сплошное остекление дверей и датчик утечки газа.

- В ближайшее время мы начнем тестировать новый городской автобус «КАМАЗ» в условиях нашего города, определять плюсы и минусы с учетом перспективы дальнейшего продолжения транспортной реформы и пополнения парка, - заявили в УКТ.

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