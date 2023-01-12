В Калуге семь камер начали фиксировать непристегнутый ремень
В четверг, 12 января, областной Центр безопасности дорожного движения сообщил о местах установки камер, которые фиксируют непристегнутый ремень безопасности в автомобиле.
В Калуге таких точек семь:
- Перекресток улиц Ленина и Либкнехта,
- Перекресток улиц Кирова и Ленина,
- Перекресток улиц Кирова и Московской,
- Перекресток улиц Кирова и Рылеева,
- Перекресток улицы Энергетиков и Тульского шоссе,
- Перекресток улиц Тарутинской и Радищева,
- Улица Московская, 225б.
- Модернизация ранее установленных стационарных аппаратно-программных комплексов, фиксирующих нарушения правил дорожного движения, проведена по предложениям владельцев дорог, согласованным с УГИБДД по Калужской области, - говорится в комментарии ЦБДД.
Также такие камеры установлены в Жуковском, Медынском, Дзержинском, Барятинском, Жиздринском, Козельском, Людиновском, Малоярославецком, Сухиничском, Боровском, Тарусском районах и Обнинске.
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