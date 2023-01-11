Движение на Гагаринском мосту в Калуге остановилось из-за ДТП

Около 14:30 в среду, 11 января, на Гагаринском мосту в Калуге произошло ДТП.

Из-за этого движение со стороны Правого берега существенно затруднено. Фото выложили в сообществе «Калуга ДТП».

Пробка растянулась уже почти на два километра – до поворота на улицу Генерала Попова.

Как сообщают наши читатели, в центр быстрее добраться в объезд – по мостам в Пучково или в Анненках.

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