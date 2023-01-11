В Калужской области камеры зафиксировали за год 1,2 миллиона нарушений на дорогах
За 2022 год дорожные камеры зафиксировали в Калужской области около 1,2 миллиона нарушений. Об этом в среду, 11 января, сообщили в региональном министерстве транспорта.
Чаще всего водители превышали скорость – более миллиона раз.
На втором месте - нарушение правил проезда перекрестка. Его совершили более 100 000 раз.
Третье место - непристегнутый ремень безопасности. Зафиксировано 77,5 тысячи нарушений.
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