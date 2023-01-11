В Калуге убрали наледь с четырех улиц
В Калуге удалось убрать наледь с улиц Глаголева, Карачевской, 3-го Академического и 2-го Городского проездов. Об этом во вторник, 10 января, на планерке в городской управе заявил заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь Бугаенко.
По его словам, далее коммунальщики возьмутся за обледенелые участки дорог третьей категории.
Как пояснили в городской управе, наледь образовалась там, где во время новогодних каникул произошли аварии на сетях.
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