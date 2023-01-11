В Калуге пройдут массовые проверки водителей

В пятницу и субботу, 13-14 января, в Калуге инспекторы ДПС проведут профилактическую акцию «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД.

За прошлый год на территории областного центра зафиксировано 122 ДТП с пьяными автомобилистами. Один человек погиб, 38 получили различные травмы.

Чаще всего пьяные водители попадают в ДТП в воскресенье.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.