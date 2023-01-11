В Калуге пройдут массовые проверки водителей
В пятницу и субботу, 13-14 января, в Калуге инспекторы ДПС проведут профилактическую акцию «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД.
За прошлый год на территории областного центра зафиксировано 122 ДТП с пьяными автомобилистами. Один человек погиб, 38 получили различные травмы.
Чаще всего пьяные водители попадают в ДТП в воскресенье.
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